Голи Ярмоленка і Антунеша - в добірці найкращих 1/8 Ліги Європи

УЄФА опублікував добірку найкращих голів, забитих на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

У нарізку потрапили відразу два м'ячі екс-футболістів київського Динамо, причому обидва були забиті в поєдинку проти Евертона (5:2) в сезоні 2014/15.

Своє місце в добірці зайняли голи Андрія Ярмоленка (перший у списку), і Віторіну Антунеша (останній у списку).

Нагадаємо, обидва футболісти покинули Динамо влітку 2017 року.

⚽️ Which of these is the best goal ever scored in the #UEL Round of 16? pic.twitter.com/Ikae8lyURO