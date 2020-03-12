Джерело - Чемпіон.

Через пандемію коронавірусу майже всі змагання в світі відбуваються без глядачів. Ще частина змагань - скасовуються. Топові турніри Серія А та NBA - призупинені. Вони та інші чемпіонати під загрозою скасування. Через коронавірус можуть скасувати навіть футбольне Євро та Олімпіаду!

Більше того не застраховані від зараження і топові спортсмени. Діагностували коронавірус вже у захисника Ювентуса Даніеле Ругані, центрового Юти Руді Гобер і це не все! Є навіть смертельний випадок серед спортсменів. Список хворих та тих, хто має підозру на коронавірус поповнюється щогодини!

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