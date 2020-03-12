Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Того Еммануель Адебайор дебютував у стартовому складі парагвайської команди Олімпія у рамках матчу Кубка Лібертадорес.

На 72-й хвилині зустрічі з аргентинською Дефенса та Хустісія, 36-річний нападник полетів на м'яч не помітивши правого вінгера команди супротивника Енцо Коаччі.

Арбітр відразу показав Еммануелю пряму червону картку. Клуб з Асунсьйона переміг аргентинців вдесятьох (2:1). Адебайор перейшов до Олімпії минулого місяця на правах вільного агента. Він став найбільш високооплачуваним гравцем в історії парагвайського футболу. Раніше Емма виступав за Арсенал, Манчестер Сіті, Реал та Тоттенгем.

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