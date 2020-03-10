Джерело - Чемпіон.

10 березня 2007 року Володимир Кличко зустрівся з Реєм Остіном. Поєдинок отримав назву "Небезпечна зона", але небезпека спрацювала лише в одну сторону.

Уже в другому раунді Володимир зарядив серію з чотирьох лівих бокових поспіль. Остін, звичайно ж, не витримав такого побиття і навіть на рахунок "десять" все ще перебував поза нормального свідомістю.

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