У Києві відбулося урочисте нагородження лауреатів Всеукраїнської церемонії Герої спортивного року-2019.

Важливо: Визначилися переможці Всеукраїнської церемонії Герої спортивного року-2019

Капітан чоловічої збірної України з біатлону та чемпіон світу Дмитро Підручний був визнаний сенсацією року.

Минулого року біатлоніст став першим українцем - чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування.

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