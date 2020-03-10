Колишній американський боксер Шеннон Бріггс підколов екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка.
Бріггс опублікував в своєму Instagram пост з фотографією, де він тримає на таці голову іменитого українця, підписавши її: "Ти дзвонив?"
View this post on Instagram
You rang? 🤣😂🤣 #chaaammmppp🎶🎶🎶 #LETSGOCHAMP #ceooftheliverinstitute
Далеко не всі підписники Шеннона зі схваленням відреагували на запис: "Кличко вб'є тебе в цьому бою", "Навіть його голови вистачить, щоб перемогти тебе", "Вибрав молодшого брата, тому що старший тебе побив".
Нагадаємо, що у 2010 році відбувся бій Бріггса з Віталієм. Тоді Кличко-старший переміг американця одноголосним рішенням суддів.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua