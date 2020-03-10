Колишній американський боксер Шеннон Бріггс підколов екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка.

Бріггс опублікував в своєму Instagram пост з фотографією, де він тримає на таці голову іменитого українця, підписавши її: "Ти дзвонив?"

View this post on Instagram You rang? 🤣😂🤣 #chaaammmppp🎶🎶🎶 #LETSGOCHAMP #ceooftheliverinstitute A post shared by Shannon Briggs (@cannon_briggs) on Mar 9, 2020 at 7:53am PDT

Далеко не всі підписники Шеннона зі схваленням відреагували на запис: "Кличко вб'є тебе в цьому бою", "Навіть його голови вистачить, щоб перемогти тебе", "Вибрав молодшого брата, тому що старший тебе побив".

Нагадаємо, що у 2010 році відбувся бій Бріггса з Віталієм. Тоді Кличко-старший переміг американця одноголосним рішенням суддів.

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