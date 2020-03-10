Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

23 травня українець проведе довгоочікуваний бій з британцем Дереком Чісорою

Джерело - Чемпіон.

23 травня, у Лондоні екс-абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик зустрінеться в рингу з британцем Дереком Чісорою. Офіційний фан-клуб Кличків разом з партнерами організовує фан-тур на підтримку Олександра, в рамках якого можна буде не тільки повболівати за українця, а й оцінити неповторну красу столиці Великобританії.

Програма туру:

22 травня - виліт в Лондон, поселення в готелі Novotel (4 зірки). Ввечері - душевні посиденьки в класичному британському пабі в самому серці Лондона.

23 травня - вільний час, можливість організації оглядової екскурсії по Лондону, відвідування бою Олександр Усик - Дерек Чісора

24 травня - виліт з Лондона до Києва (Україна)

Вартість програми від 520 євро + оформлення британської візи (255 євро)

Включені в ціну:

 Проживання в готелі (4 зірки), двомісні номери (2 ночі)

 Авіапереліт Київ-Лондон - Київ

 Квиток на бій

Можливий підбір індивідуального туру на інші дати і поселення в готелях іншого класу.

Окремі послуги: візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій

Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com

+38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), +38 067 445 00 82, Максим Розенко

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