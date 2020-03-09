Джерело - Чемпіон.

Найуспішніший етап Кубка світу з біатлону для збірної України у цьому сезоні!

Чи випадковий успіх чоловічої команди чи варто критикувати дівчат, що вони стали четвертими! Емоції від гонок з масовим стартом. Чи вистачить в українських біатлоністів сил на заключні етапи? Про все це та інше говорили у восьмому випуску "Біатлонних підсумків од Старгород спорт" ведучий каналу Павло Посохов та головний редактор biathlon.com.ua Євген Тарасенко!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua