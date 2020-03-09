 У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 22 туру
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У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт Valeriy Ruchka
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Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією
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Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол
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У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт

Сьогодні 19:52 Valeriy Ruchka 157 0
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт

Джерело - Чемпіон.

Найуспішніший етап Кубка світу з біатлону для збірної України у цьому сезоні!

Чи випадковий успіх чоловічої команди чи варто критикувати дівчат, що вони стали четвертими! Емоції від гонок з масовим стартом. Чи вистачить в українських біатлоністів сил на заключні етапи? Про все це та інше говорили у восьмому випуску "Біатлонних підсумків од Старгород спорт" ведучий каналу Павло Посохов та головний редактор biathlon.com.ua Євген Тарасенко!

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