 Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією | Блоги | Champion.com.ua
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Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією

Сьогодні 16:28 Valeriy Ruchka 329 0
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією

Джерело - Чемпіон.

Керівництво, тренери і футболісти Різеспора провели акцію на підтримку постраждалих в операції Весняний щит.

Це збройне протистояння між турецькими і сирійськими урядовими силами в кінці лютого – на початку березня 2020 року на території сирійської провінції Ідліб. Підтримку сирійському наступу надавали Повітряно-космічні сили Російської Федерації.

Футболісти стартового складу Різеспора, серед яких був українець Микола Морозюк, вийшли на поле в сержантських куртках і беретах. Інші українські легіонери Різеспора – Андрій Борячук та Денис Гармаш – залишилися в запасі. Вони долучилися до флешмобу у футболках із символікою Туреччини.

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