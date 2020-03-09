Джерело - Чемпіон.

Уболівальники - це важлива частина будь-якого хокейного клубу, адже хто, як не шостий польовий гравець, буде гнати улюблену команду вперед до нових досягнень і перемог. І так само, як фанати вдячні своїм командам за самовіддачу і перемоги на льоду - хокеїсти говорять "спасибі" вболівальникам за гучну підтримку на домашніх трибунах.

Містяни після дострокової перемоги в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги - Парі-Матч сезону 2019/20 влаштували справжнє шоу-перекличку з місцевими кременчуцькими вболівальниками.

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