Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Олег Плотницький у складі італійської Перуджі у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів здолав російський Факел.

Плотницький відіграв всі 4 сети і набрав 12 очок для команди, 1 з яких з подачі. Всього Олег подавав 28 разів і помилився при 5 подачах. На прийомі Плотницький зіграв найкраще за всіх у матчі, ідеально прийнявши 29% подач. Українець зробив 23 атаки, 11 з яких завершилися голами.

Перуджа перемогла з рахунком 3:1 (25:23, 25:21, 22:25, 25:21).

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