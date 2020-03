Воротар Норвіча використав шпаргалку перед серією пенальті проти Тоттенгема

В 1/8 фіналу Кубка Англії Тоттенгем програв Норвічу в серії пенальті. Основний і додатковий час матчу завершилися внічию (1:1), і суддя призначив серію пенальті.

Воротар гостей Тім Крул став героєм матчу, відбивши два удари і вивів свою команду до чвертьфіналу (пен. – 2:3). Виявилося, що у голкіпера до пляшки з водою була прикріплена шпаргалка з найбільш ймовірними напрямками ударів з точки для гравців суперника!

Tim Krul had a list of Tottenham's penalty takers on his water bottle during Norwich's shootout win in the FA Cup



Penalty-saving level: Expert pic.twitter.com/YEgdcpVpcl