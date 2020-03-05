 Про Михайличенка та Блохіна, чемпіонат світу, срібло молодіжного Євро та кінець кар'єри у 28 - Олександр Яценко | Блоги | Champion.com.ua
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Про Михайличенка та Блохіна, чемпіонат світу, срібло молодіжного Євро та кінець кар'єри у 28 - Олександр Яценко

Сьогодні 17:55 Valeriy Ruchka 217 0
Про Михайличенка та Блохіна, чемпіонат світу, срібло молодіжного Євро та кінець кар'єри у 28 - Олександр Яценко

Джерело - Чемпіон.

Олександр Яценко в 19 дебютував в основі Динамо, у 21 в збірній України. Був капітаном, можливо, кращої в історії української молодіжки, яка виграла срібло Євро. Був однією з її головних зірок, на рівні з П'ятовим, Чигринським, Мілевським та Алієвим. Учасник Чемпіонату світу 2006. Але то, мабуть, був і пік його кар'єри. Далі вона не отримала особливого розвитку. І в 28 Яценко закінчив з професійним футболом. А ще його тренували Михайличенко, Блохін, Сабо, Буряк, Фоменко, Яковенко і всі вони залишили яскраві враження у Олександра. Ще він грав у Чемпіонаті Білорусі і в інтерв'ю Павлу Посохову на Старгород Спорт пояснив: чому не можна розповідати анекдоти про Лукашенка, чому білоруси "перелякані" - добре це чи погано, а ще де смачніше "молочка" та ковбаса. 

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