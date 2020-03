View this post on Instagram

Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда то сама стану куклой #barbie ! 🙈Безумно рада, что смогла мотивировать легендарный брэнд @barbie для создания этой красотки 🥰 #rolemodel #tokyo2020 #specialedition #fencing #ukraine #saber