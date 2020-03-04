Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала натхненницею для створення ляльки Барбі в рамках проєкт Dream Gap.
До 60-річчя компанії у Mattel випустили нову колекцію ляльок, які можуть стати справжнім взірцем для наслідування.
"Будучи маленькою дівчинкою, я завжди мріяла про свою ляльку Барбі. І вона у мене була, як і у більшості дівчаток. Але я навіть і подумати не могла, що колись сама стану лялькою barbie! Щаслива, що змогла мотивувати легендарний бренд для створення цієї красуні",-написала Харлан.
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Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда то сама стану куклой #barbie ! 🙈Безумно рада, что смогла мотивировать легендарный брэнд @barbie для создания этой красотки 🥰 #rolemodel #tokyo2020 #specialedition #fencing #ukraine #saber
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