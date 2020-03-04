 Харлан стала прототипом ляльки Барбі. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Харлан стала прототипом ляльки Барбі

Сьогодні 21:19 Valeriy Ruchka 208 0
Харлан стала прототипом ляльки Барбі

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала натхненницею для створення ляльки Барбі в рамках проєкт Dream Gap.

До 60-річчя компанії у Mattel випустили нову колекцію ляльок, які можуть стати справжнім взірцем для наслідування. 

"Будучи маленькою дівчинкою, я завжди мріяла про свою ляльку Барбі. І вона у мене була, як і у більшості дівчаток. Але я навіть і подумати не могла, що колись сама стану лялькою barbie! Щаслива, що змогла мотивувати легендарний бренд для створення цієї красуні",-написала Харлан.

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