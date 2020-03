Голкіпер німецького клубу Саарбрюккен Даніель Батц став героєм поєдинку Кубка Німеччини, відбивши п'ять пенальті.

Команда Батца, що представляє четвертий дивізіон чемпіонату Німеччини, зустрічалася в кубковому чвертьфіналі з Фортуною і здобула перемогу в серії пенальті - 1:1, 7:6.

На 83-й хвилині Фортуна отримала право пробити пенальті, але Батц впорався з ударом Роувена Хеннінгса. У серії пенальті 29-річний голкіпер Саарбрюккена відбив ще чотири 11-метрових і приніс своїй команді путівку в півфінал.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2