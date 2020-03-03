На дружину українського боксера намагалися напасти в США

Джерело - Чемпіон.
Дружина українського боксера Тараса Шелестюка потрапила в стресову ситуацію. На дівчину посеред білого дня намагався напасти чоловік.
Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Спочатку Аліна опублікувала сторіз, де показала самого нападника з підписом: "Дівчата, будьте обережними".
Потім дівчина детально розповідала про всю ситуацію.
"Цей страшний чоловік переслідував мене і намагався атакувати. Він живе в Західному Голлівуді".
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