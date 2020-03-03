 На дружину українського боксера намагалися напасти в США | Блоги | Champion.com.ua
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На дружину українського боксера намагалися напасти в США

Сьогодні 18:28 Valeriy Ruchka 1406 0
На дружину українського боксера намагалися напасти в США

Джерело - Чемпіон.

Дружина українського боксера Тараса Шелестюка потрапила в стресову ситуацію. На дівчину посеред білого дня намагався напасти чоловік.

Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Спочатку Аліна опублікувала сторіз, де показала самого нападника з підписом: "Дівчата, будьте обережними".

Потім дівчина детально розповідала про всю ситуацію.

"Цей страшний чоловік переслідував мене і намагався атакувати. Він живе в Західному Голлівуді".

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