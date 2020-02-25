 Свитолина провалила турнир в Таиланде и покинула топ-5 рейтинга WTA | Блоги | Champion.com.ua
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Свитолина провалила турнир в Таиланде и покинула топ-5 рейтинга WTA

Сьогодні 21:13 Андрій Твердохліб 367 2
Свитолина провалила турнир в Таиланде и покинула топ-5 рейтинга WTA

Джерело - Чемпіон.

Один из лидеров женского мирового тенниса в феврале может потерять много позиций в рейтинге WTA. Элина Свитолина неудачно начала текущий сезон.

Последний турнир в Таиланде особенно не удался украинке. Она начала турнир на стадии четвертьфинала, где ее ждала встреча с 84-й ракеткой мира Нао Хибино, которую два года назад она легко разбила на турнире в Гонконге (6:0, 6:3).

Эксперты БК Леон тут же посчитали Свитолину явным фаворитом этого поединка, однако украинская спортсменка показала очень плохой теннис. В стартовом сете Элина выиграла лишь половину очков с первого мяча, а также отдала сопернице два гейма на собственной подаче. Хибино лучше действовала на своей подачи и повела в счете. Второй сет оказался полным провалом. Свитолина проиграла пять геймов подряд и только после этого начала играть. Однако свой первый брейк в игре Свитолина сделала только при счете 2:6, 0:4. Больших шансов на камбэк в такой форме не оставалось – украинка выиграла лишь один гейм во втором сете и вылетела из турнира. В этой встрече Свитолина не подала ни одного эйса, совершила сразу две двойные ошибки и проиграла в пяти из семи геймов на своей подаче. Эксперты назвали такую статистикуотвратительной.

Интересно, что на этом турнире Свитолина впервые за восемь лет вылетела раньше полуфинала. За последние четыре года украинка либо выигрывала главный приз, либо уступала в полуфинале будущей чемпионке. За вылет в четвертьфинале Свитолина заработала семнадцать тысяч долларов и получила слишком мало очков. Их совсем не хватит для того, чтобы удержаться в топ-5 мирового рейтинга. Элина может опуститься на седьмое место, а если такие результаты продолжатся, то не за горами и вылет из первой десятки сильнейших.

Сама Свитолина считает, что у нее не может быть оправданий. В интервью СМИ она заявила, что должна была бороться, но этого не произошло, а в матче в Таиланде Элина не показала и десяти процентов от того, на что была способна. Украинская теннисистка отметила, что у нее есть проблемы психологического характера.

Как отмечают эксперты favoritnr1, Свитолиной нужно в ближайшее время пересмотреть свой тренировочный процесс. В марте ей предстоит выступить на престижном турнире в Майами, и к этому сроку Элине стоит набрать хорошую форму, чтобы получить как можно больше очков для рейтинга.

Также стоит сказать, что Свитолина возглавила список самых проверяемых теннисисток в мировом спорте. Международная федерация тенниса опубликовала данные по количеству пройденных допинг-тестов за 2019 году. За этот период Свитолине пришлось четырнадцать раз проходить допинг-тесты во время турниров, а также она сдавала пятнадцать проб во внесоревновательные дни. Среди украинок на запрещенные препараты часто проверяли Лесю Цуренко (24 допинг-теста), Екатерину Козлову (22) и Даяну Ястремскую (20).

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