Шоу триває! Гравець Кременчука закинув шедевральну шайбу з льоту

Джерело - Чемпіон.
Нападник ХК Кременчук Кирило Бондаренко відзначився фантастичним взяттям воріт у грі регулярного чемпіонату УХЛ.
У матчі Дніпро - Кременчук 78-й номер гостей вразив ворота господарів кидком зльоту.
Сама ж гра завершилася перемогою Дніпра в овертаймі.
Нагадаємо, Українська хокейна ліга разом з сайтом Чемпіон провела Тренування із зіркою в Полтаві та Кременчуці.
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