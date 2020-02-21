Шоу триває! Гравець Кременчука закинув шедевральну шайбу з льоту

Джерело - Чемпіон.

Нападник ХК Кременчук Кирило Бондаренко відзначився фантастичним взяттям воріт у грі регулярного чемпіонату УХЛ.

У матчі Дніпро - Кременчук 78-й номер гостей вразив ворота господарів кидком зльоту.

Сама ж гра завершилася перемогою Дніпра в овертаймі.

Нагадаємо, Українська хокейна ліга разом з сайтом Чемпіон провела Тренування із зіркою в Полтаві та Кременчуці.

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