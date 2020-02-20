Футболіста, який укусив суперника за пеніс, дискваліфікували на п'ять років

В аматорській лізі Франції стався незвичний інцидент за участі гравців команд Тервіль і Сотріх. Після матчу футболісти влаштували бійку поблизу стадіону, яка закінчилася тим, що один з них вкусив суперника за статевий орган.

За такий незвичний спосіб завершення конфлікту гравця на п'ять років відсторонили від футболу.

Постраждалому від укусу після бійки навіть наклали 10 швів. До слова, за участь у бійці його теж відсторонили від футболу, але лише на пів року.

Через те, що інцидент був доволі незвичним, дисциплінарна комісія навіть призначила спеціального інструктора, який займався розслідуванням обставин.

Покарали і команду Сотріх – за невиконання зобов'язань щодо забезпечення порядку під час матчу. Клуб оштрафували на 200 євро і позбавили двох залікових очок.

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