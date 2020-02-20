 Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров | Блоги | Champion.com.ua
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Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров

Сьогодні 11:11 Valeriy Ruchka 500 0
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров

Джерело - Чемпіон.

Сергій Кандауров - зовсім не типовий український футболіст 90-х. Більше того, він народився в Росії, а до Харківського спортінтернату приїхав лише, коли йому було 14-ть. Грав у дебютних матчах збірної України, потім встиг зіграти за російську молодіжку і потім знову грав за збірну Україну у сумнозвісних стикових поєдинках зі Словенією. Ще він більшу частину кар'єри провів закордоном, виступаючи в Ізраїлі та Португалії, там він захищав кольори Бенфіки. Про виступи за збірні трьох різних країн, Бенфіку та Шахтар, період знищення Металіста, роботу експертом на телебаченні та ще багато цікавого Кандауров розповів Павло Посохову в інтерв'ю для Старгород Спорт!

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