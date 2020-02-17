 Промоутерська компанія TopRank яскравим роликом привітала Ломаченка з Днем народженням. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Промоутерська компанія TopRank яскравим роликом привітала Ломаченка з Днем народженням

Сьогодні 21:45 Valeriy Ruchka 128 0
Промоутерська компанія TopRank яскравим роликом привітала Ломаченка з Днем народженням
#Ломаченко, #TopRank

Джерело - Чемпіон.

17-го лютого українському боксеру Василю Ломаченку виповнилося 32 роки.

Промоутерська компанія TopRank привітала спортсмена роликом з яскравими моментами кар'єри, а також перерахувавши його досягнення.

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