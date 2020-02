17-го лютого українському боксеру Василю Ломаченку виповнилося 32 роки.

Промоутерська компанія TopRank привітала спортсмена роликом з яскравими моментами кар'єри, а також перерахувавши його досягнення.

✔️ 3-weight world champion.

✔️ 2-time Olympic Gold Medalist.

✔️ Pound-for-pound-great.

🔜 A legend.



