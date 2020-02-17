Джерело - Чемпіон.
17-го лютого українському боксеру Василю Ломаченку виповнилося 32 роки.
Промоутерська компанія TopRank привітала спортсмена роликом з яскравими моментами кар'єри, а також перерахувавши його досягнення.
✔️ 3-weight world champion.— Top Rank Boxing (@trboxing) February 17, 2020
✔️ 2-time Olympic Gold Medalist.
✔️ Pound-for-pound-great.
🔜 A legend.
Happy Birthday to the one and only, @VasylLomachenko 🎉 pic.twitter.com/7qpjewSoyA
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