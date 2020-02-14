 Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна - Хібіно: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Хуахіні. LIVE
Сьогодні 13:00 1663
Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:21 2362
Шахтар потрапив до ТОП-30 списку найбільш фінансово стабільних клубів світу
Сьогодні 13:15 321
Карпати погодилися передати корпоративні права клубу громаді Львова
Сьогодні 12:59 224
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Сьогодні 12:48 1283
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 04:30 8151
Лисак завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби
Вчора 20:34 364
Лівач стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 19:48 1498
Чемпіонат світу з біатлону 2020: Визначився склад збірної України на спринт
Вчора 19:16 1912
Підручний: Потрібно було ризикувати – я й ризикнув
Вчора 17:46 1390 2
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:33 Біатлон IBU почала допінговий розгляд справи відносно російскього біатлоніста 68
13:21 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 2362
13:15 Футбол Шахтар потрапив до ТОП-30 списку найбільш фінансово стабільних клубів світу 321
13:11 Біатлон Україна має шанс здобути медаль чемпіонату світу з біатлону 403
13:00 Пряма трансляція Світоліна - Хібіно: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Хуахіні. LIVE 1663
12:59 Футбол Карпати погодилися передати корпоративні права клубу громаді Львова 224
12:48 Пряма трансляція Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE 77
12:48 Блог Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! 1283
12:41 Футбол УАФ затвердила три міста України, які приймуть товариські матчі збірної 123
12:25 Футбол Реал Сосьєдад - Мірандес 2:1. Огляд матчу 118
12:11 Блог Берінчик - Сарміенто: промо-ролик бою 412
12:09 Футбол Ювентус хоче підписати екс-гравця Шахтаря 323
11:51 Футбол Маліновський: В Аталанті я почуваюся все більш комфортно 312
11:33 Футбол Верес підписав екс-півзахисника Динамо 399
11:32 Блог Беленюк — про расизм, запрошення від Зеленського та секс на Олімпіаді 747
11:15 Біатлон Крчмарж: Підручний пішов на коло штрафу і мені було легше утримати третю позицію 221
10:57 Футбол Ібрагімович пропустить другий півфінальний матч з Ювентусом 418
10:45 Блог Ломаченко взяв участь в автоперегонах 392
10:41 Футбол Барселона готова до нових переговорів щодо Неймара 208
10:25 Футбол Маріуполь програв Локомотиву у контрольному матчі 182
10:10 Хокей. УХЛ Дніпро - Крижані Вовки 8:2. Огляд матчу 144
09:55 Футбол Матч Барселона - Реал може відбутися у Лас-Вегасі 464
09:40 Футбол Маріуполь - Валмієра 9:0. Огляд матчу 292
09:25 Хокей Нашвілл знищив Айлендерс, Баффало здолав Колумбус. Результати матчів НХЛ 158
09:10 Футбол Олімпік переграв Динамо з Батумі у контрольному матчі 249

Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!

Сьогодні 12:48 Андрій Твердохліб 1283 0
Фан-тури на любий смак
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в чудовому стилі виграла відбір на Євро-2020 і тепер ми чекаємо яскравої гри від підопічних Андрія Шевченка у фінальній стадії чемпіонату Європи. Національній команді потрібна наша підтримка в Амстердамі та Бухаресті! Разом з партнерами ми організовуємо фан-тури в Амстердам та Бухарест, доповнивши їх вражаючою туристичною програмою.

Фан-тур №1. Виїзд з Києва в Амстердам на матч Голландія – Україна

Маршрут: Київ-Варшава (1 ніч) - Познань - нічний переїзд - Амстердам (1 ніч) - Берлін (1 ніч) - нічний переїзд до Києва

Фан-тур №2. Виїзд зі Львова в Амстердам на матч Голландія – Україна

Маршрут: Львів - Варшава (1 ніч) - Берлін (1 ніч) - Амстердам (2 ночі) - Лейпциг (1 ніч) - Вроцлав (1 ніч) - Львів. Без нічних переїздів!

Фан-тур №3. Виїзд з Чернівців на два матчі збірної України в Бухаресті

Маршрут: Чернівці - Брашов (1 ніч) - Бухарест (1 ніч) - Констанца (3 ночі) - Бухарест (1 ніч) – Брашов – Чернівці. Без нічних переїздів!

Фан-тур №4. Виїзд з Одеси на два матчі збірної України в Бухаресті

Маршрут: Одеса - Плоєшті (1 ніч) - Бухарест (1 ніч) - Констанца (3 ночі) - Бухарест (1 ніч) - Одеса. Без нічних переїздів!

Довідки: +38 050 342 92 23 (Viber, Telegram, WhatsApp), [email protected]

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()