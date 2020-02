12 лютого 2011 року, найкращий бомбардир в історії збірної Англії Вейн Руні відзначився, можливо, найяскравішим голом у своїй кар'єрі.

У манчестерському дербі в рамках 27-го туру АПЛ нападник Юнайтед забив переможний м'яч на 78-й хвилині. Після навісу Нані Вейн потужним ударом через себе забив м'яч у сітку воріт Джо Харта.

Додамо, що Руні 11 разів відзначався в рамках манчестерського дербі. Це абсолютний рекорд в історії протистоянь цих команд.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 On this day in 2011, Wayne Rooney scored one of the greatest goals in Premier League history. Absolute madness. 😱🔥 pic.twitter.com/TyRFX9tDiW