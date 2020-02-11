Директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов показав умови, в яких тренується дворазова чемпіонка Європи Наталія Прищепа в Рівному.

Телеведучий опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, звернувшись до Федерації легкої атлетики України і Олімпійському Комітету.

"Передаю привіт Федерації легкої атлетики України! Олімпійському Комітету теж не зайве буде знати. Це місто Рівне. Ось в таких умовах готується до Олімпійських Ігор 2020 дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 м Наталія Прищепа. Мало того, що це сарай, мало того, що практично головою в двері, так ще й рукавички на руках вказують на температуру всередині приміщення. Пробивати на совість місцевих чиновників справа пусте, але нехай тепер всі знають, як в Рівному підтримуються спорт і чемпіонів Європи", - написав Денисов.