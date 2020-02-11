Джерело - Чемпіон.
Директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов показав умови, в яких тренується дворазова чемпіонка Європи Наталія Прищепа в Рівному.
Телеведучий опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, звернувшись до Федерації легкої атлетики України і Олімпійському Комітету.
"Передаю привіт Федерації легкої атлетики України! Олімпійському Комітету теж не зайве буде знати. Це місто Рівне. Ось в таких умовах готується до Олімпійських Ігор 2020 дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 м Наталія Прищепа. Мало того, що це сарай, мало того, що практично головою в двері, так ще й рукавички на руках вказують на температуру всередині приміщення. Пробивати на совість місцевих чиновників справа пусте, але нехай тепер всі знають, як в Рівному підтримуються спорт і чемпіонів Європи", - написав Денисов.
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Передаю привет Федерации легкой атлетики Украины! Олимпийскому Комитету тоже не лишне будет знать. Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м @mrs___krol Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так ещё и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы. #федерациялегкойатлетики #олімпійскийкомітет #ровно #рівно #легкаатлетика #україна #run #runukraine #олімпіада #олимпиада
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