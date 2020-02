View this post on Instagram

Передаю привет Федерации легкой атлетики Украины! Олимпийскому Комитету тоже не лишне будет знать. Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м @mrs___krol Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так ещё и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы. #федерациялегкойатлетики #олімпійскийкомітет #ровно #рівно #легкаатлетика #україна #run #runukraine #олімпіада #олимпиада