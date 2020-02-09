Морозюк, Гармаш і Борячук - Трендець у турецькому Різеспорі

Джерело - Чемпіон.

Трендець продовжує свої пригоди у Туреччині! Цього разу ведучий завітав у гості до трьох українських футболістів Дениса Гармаша, Миколи Морозюка і Андрія Борячука, які запалюють турецьку Суперлігу в клубі Різеспор.

Микола Морозюк відверто розповів про Динамо Київ, а Денис Гармаш, який дуже рідко дає розгорнуті інтерв’ю, поспілкувався із Дімоном Поворознюком і навіть встиг зіграти із ним у настільний теніс.

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