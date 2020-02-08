Джерело - Чемпіон.

У неділю, 9 лютого, відбудеться легендарне міланське дербі - Derby della Madonnina.

Чималий слід у головному дербі італійського футболу залишив і Андрій Шевченко. В одному з найяскравіших матчів початку 00-х, який відбувся 11 травня 2001 року, Мілан розтрощив Інтер з рахунком 0:6. Дубль у тому матчі на рахунку легендарного українського форварда. В одному з голів асистував Шеві інший екс-фіутболіст Динамо Каха Каладзе.

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