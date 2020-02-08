Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 лютого, у Києві, Артем Далакян захищатиме титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) у бою проти Юсбера Переса з Венесуели.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Напередодні суперники провели зважування та фінальну прес-конференцію, на якій промоутер українця Юрій Рубан заявив, що в разі перемоги Далакян стане суперчемпіоном WBA.

Це вже четертий захист титулу для Далакяна. У минулому поєдинку, який також відбувся в Києві, українець знищив Саравута Таворнхама.

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