Джерело - Чемпіон.

Сьогодні виповнилося 62 років з дня мюнхенської авіакатастрофи, в якій розбився літак із делегацією Манчестер Юнайтед.

6 лютого 1958 року о 15:04 за Гринвічем сталася одна із найбільших трагедій в історії футболу. Літак із гравцями, тренерським штабом Манчестер Юнайтед, а також уболівальниками та журналістами зазнав катастрофи в аеропорту Мюнхена.

На фото: гравці Манчестер Юнайтед перед авіакатастрофою, або як їх ще називали – "Малюки Басбі"

На борту перебували 44 людини, з яких 23 загинуло. 20 осіб загинуло на місці, одна – по дорозі в лікарню, ще двоє померли впродовж наступних кількох тижнів.

Манчестер Юнайтед повертався із Белграда після матчу проти Црвени Звезди, де завоював путівку у півфінал Кубка європейських чемпіонів. Літак з командою приземлився у Мюнхені на дозаправлення, проте злетіти їм вже не судилось.

Через неприбрану злітну смугу літак не зміг піднятись у повітря, протаранив паркан та врізався в житловий будинок.

Манчестер Юнайтед на шляху у Белград.

Літак намагався злетіти під час складних погодних умов та неприбраної злітної смуги.

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