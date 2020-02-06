Від Дніпра до Єревана немає краще Далакяна! Український чемпіон готовий до захисту титулу

Джерело - mixsport.

Для українців це унікальна можливість побувати на боксерському вечорі світового рівня. Наразі Артем — єдиний, хто захищає чемпіонський титул на території України. Також на бої Артема приходять зіркові українські спортсмени: Денис Берінчик, Жан Беленюк, В'ячеслав Сенченко та інші.

Далакян - Переc: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBA. LIVE

Mixsport дізнався, як Артем готується до бою, чи планує брати боксерське прізвисько і чи хотів би він виступити проти бійця ММА.

Про тренувальний процес

"Спарингувати можу і з боксерами, які знаходяться на кілька вагових категорій вище. За всі збори проводжу приблизно 100 раундів спарингів. Робота виконується на 100%, щоб під час бою бути готовим до всього".

Про фішки і боксерські прізвиська

"У мене немає мети створювати шоу за допомогою ефектних виходів або подібних фішок, вважаю за краще вести себе скромно. Перед виходом на ринг налаштовуюся на бій. Головне для мене — показати хороший бокс і залишити титул. Про боксерське прізвисько також не думав. Хочеться, щоб люди знали і запам'ятали моє ім'я".

Про чемпіонство

"Неможливо звикнути до статусу чемпіона. Завжди є хвилювання перед боєм. І чим більше разів захищаєш титул, тим серйозніше до цього ставишся".

Про бої за кордоном

"Титул завоював у Америці, на території суперника. Звичайно, спочатку місцеві глядачі вболівали за свого боксера. Але вже після 7 раунду 80% публіки підтримували мене. В Америці люблять хороший і видовищний бокс.

Мені було важливо довести свою перевагу на чужій території. Тим паче, тоді всі 4 судді були американцями. Я готовий виступати за кордоном, але поки не надходило хороших пропозицій від потенційних суперників".

Про об'єднання титулів

"Хотілося б об'єднати титули. Якщо Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS) буде проводитися в найлегшій вазі, я готовий стати учасником, за умови, що на кону буде стояти звання абсолютного чемпіона світу".

Про вік у боксі

"Думаю, що 30 років — це лише середина кар'єри. Можна боксувати, якщо відчуваєш себе добре і якщо є бажання. До речі, бажання — це головний фактор. Коли є бажання, можна боксувати і в 40 років"

Про улюблених боксерів

"У мене немає улюбленого боксера. Скоріш є ті, чий стиль боксу мені подобається. Це Рой Джонс і Василь Ломаченко".

Про виступ в ММА

"Якби надійшла пропозиція виступити в змішаних єдиноборствах або ж в боксі, але проти бійця ММА, думаю, що відмовився б. Це різні види спорту. Я вважаю, якщо ти боксер, то повинен виступати в ринзі".

Про плани на майбутнє

"Хочу боксувати поки є можливість і бажання. Після завершення боксерської кар'єри планую залишитися в сфері спорту. Поки не знаю, буде це тренерство або щось інше".

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