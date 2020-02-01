Джерело - Вісник Луцьк.

Дружина екс-футболіста Динамо Миколи Морозюка Ірина дивним чином виконала Гімн України.

Ірина Морозюк спустила штани та демонструючи нижню білизну жовтого кольору і в синій кофтині заспівала Гімн країни. Під кінець відео вона розсміялася. Така зневага викликала бурхливу реакцію в мережі.

"Такого знущання і наруги над державними символами я не бачив навіть від російських пропагандистів. За таке їй би мали дати в Росії якусь нагороду", – пишуть користувачі.

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