Про натяки Мілевського, відверті фотосесії, сексизм і гроші - Саша Лобода у ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Ведуча Профутбол Олександра Лобода розповіла, як вчилась розбиратись в футболі, чому вийшла заміж не за футболіста, які непристойні повідомлення отримує в соцмережах, про новий свій проект і багато іншого.

Таймінг випуску:

01:43 — Лобода розповідає про поїздку у Вальядолід

03:24 — Навіщо вона пішла в футбол і як вчила терміни

09:16 — Як ставиться до сексизму і тролінгу від чоловіків

18:06 — Про танці на пілоні, уроки футбольного фристайлу, улюблені фільми і відверті фотосесії

23:25 — Як часто пристають футболісти і чому вона тримає їх на відстані

25:50 — Про Реброва, Сосу і Зозулю

31:17 — Найбільш нетипові дружини українських футболістів

33:35 — Як Лобода ставиться до Суркіса і Коломойського та за кого вболіває

36:43 — Про знайомство з майбутнім чоловіком, його ревнощі до Циганика і непристойні повідомлення в direct

42:08 — Як Саші вдалось не пропустити жодного прямого ефіру за 9 років і які форс-мажори вона пережила

45:51 — Лобода характеризує експертів Профутболу і Циганика

50:33 — Чим Профутбол краще Великого футболу

53:49 — Саша не хоче коментувати матчі і вести власний ютуб-канал, але запускає новий проект з Цигаником

56:41 — Лобода розплакалась, розповідаючи про благодійні проекти

1.01:39 — Про заробітки поза ефіром, рекламу секс-шопу і найдорожчу покупку

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