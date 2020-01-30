Джерело - Чемпіон.

Кременчук в серії булітів шостий раз в поточному розіграші чемпіонату обіграв херсонський Дніпро, реалізувавши три з чотирьох своїх спроб.

Як відомо, буліти - це лотерея, в якій перевіряється індивідуальну майстерність і техніка гравців, а переможцем виходить найбільш підготовлена ​​команда. Якраз-таки індивідуальні навички в булітной серії проявив захисник Кременчука Владислав Грицких.

Грицких впритул зблизився з голкіпером Дніпра та зробив обманний маневр вправо, переклавши ключку на незручну руку і відправив шайбу точно над плечем Олега Петрова.

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