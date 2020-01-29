 Ахінея від УПЛ, трансфери Динамо, шанс Луніна і біда Карпат - ТаТоТаке | Блоги | Champion.com.ua
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Ахінея від УПЛ, трансфери Динамо, шанс Луніна і біда Карпат - ТаТоТаке

Сьогодні 12:32 Valeriy Ruchka 230 0
Ахінея від УПЛ, трансфери Динамо, шанс Луніна і біда Карпат - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Перший випуск ТаТоТаке в цьому році — про найцікавіші події січня. Ведучі  розповіли купу інсайдів про Динамо, Карпати, Дніпро-1, Ярмоленка, Ярославського і фейл УПЛ. Цей випуск був знятий ще 18 січня, але через бан його не могли опублікувати.

Таймінг випуску:

02:11 - Розбираємо фейл Луніна в дебютному матчі за новий клуб

04:32 - Що насправді відбувається в Карпатах

07:33 - Трансфери Динамо — чому немає нового форварда, чим займається Красніков і кого привіз Селюк

13:28 - Михайличенко збирається по-чорному ганяти команду на зборах

14:19 - Дніпро-1 — головний ньюйсмейкер цього трансферного вікна

17:27 - УПЛ збирається відмінити плей-оф за єврокубки вже в цьому сезоні

19:00 - Повернення Ярославського в Металіст стало майже неможливим

19:45 - Хто вийде в УПЛ з першої ліги — наш прогноз

21:34 - Ярмоленко нікуди не перейде до кінця сезону

23:40 - Григорчук не очолить збірну Азербайджану

26:34 - Футбол3 хоче показувати матчі першої ліги

28:09 - Головне питання випуску: чи бухає Співаковський?

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