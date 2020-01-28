Один з боїв в американському Міннеаполісі прикував увагу ЗМІ. На рингу зустрілися два маловідомих боксера. Канадець Колін Сангстер у своєму другому бою зустрічався з дебютантом з США, Ендрю Кейс-Алленом.

Кейс-Аллен підійшов до бою з неймовірною вагою в майже 200 кг. Якщо бути точним – 412 фунтів (186,88 кг). Бій тривав всього два раунди, причому обидва боксери встигли побувати на настилі рингу. Спочатку в нокдаун потрапив Сангстер, але зумів відновитися. А в другому раунді вже Колін відправив у нокаут Кейс-Аллена, і той піднятися не зміг.