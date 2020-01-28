Джерело - Чемпіон.
Один з боїв в американському Міннеаполісі прикував увагу ЗМІ. На рингу зустрілися два маловідомих боксера. Канадець Колін Сангстер у своєму другому бою зустрічався з дебютантом з США, Ендрю Кейс-Алленом.
Кейс-Аллен підійшов до бою з неймовірною вагою в майже 200 кг. Якщо бути точним – 412 фунтів (186,88 кг). Бій тривав всього два раунди, причому обидва боксери встигли побувати на настилі рингу. Спочатку в нокдаун потрапив Сангстер, але зумів відновитися. А в другому раунді вже Колін відправив у нокаут Кейс-Аллена, і той піднятися не зміг.
42yr old heavyweight Colin Sangster (2-0, 2 KO’s) was dropped by 412 pound heavyweight Andrew Case-Allan (0-1) in the 1st but then violently stopped Case-Allan in the 2nd for the KO-2 victory in Minneapolis, Minnesota— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) January 26, 2020
🎥Tony G Presents pic.twitter.com/pVpYhoFQb2
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua