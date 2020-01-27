Джерело - Чемпіон.

Завершився другий біатлонний триместр. Це означає, що попереду чемпіонат світу. З чим до нього підходить збірна України, на що ми можемо там розраховувати, які диспозиції у світовому біатлоні напередодні турніру.

Про все це, на основі етапу Кубка світу, що напередодні закінчився у словенській Поклюці, Павло Посохов говорив з головним редактором сайту biathlon.com.ua Євгеном Тарасенком.

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