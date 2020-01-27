 Тренер Кліпперс не стримався і заплакав, згадуючи Кобі | Блоги | Champion.com.ua
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Тренер Кліпперс не стримався і заплакав, згадуючи Кобі

Сьогодні 09:26 Valeriy Ruchka 150 0
Тренер Кліпперс не стримався і заплакав, згадуючи Кобі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Кліпперс Док Ріверс не зміг стримати емоцій, коли відповідав на питання про загибель Кобі Брайанта.

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"Природно, він багато для мене означав: він був таким видатним суперником. Це те, що потрібно в спорті. Такий ДНК, як у нього, знайдеш лише у небагатьох спортсменів: Тайгер Вудс, Майкл Джордан ...

Це величезна втрата. Ось я дивлюся на моїх молодих гравців, вони дуже переживають, хоча вони його навіть не знали. Це показує, яким сильним був його вплив, як він зачіпав людей. Це шок. Мені зараз треба йти розмовляти з командою, тому ми повинні виходити на паркет ...

Мені здавалося, що він ще так багато мав зробити. Він тільки почав цим займатися. Ніколи не бачив, його радіснішим, - сказав Ріверс.

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