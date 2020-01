Тренер Кліпперс не стримався і заплакав, згадуючи Кобі

Головний тренер Кліпперс Док Ріверс не зміг стримати емоцій, коли відповідав на питання про загибель Кобі Брайанта.

Легендарний Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі

Doc Rivers tears up reflecting on Kobe Bryant's impact:



"This is a great loss, for the league. He had so much more left to do"



(via @LAClippers)pic.twitter.com/3CIuWT9ZEA