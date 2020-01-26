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Моурінью святкує 57-річчя! ТОП-10 цитат "особливого"

Сьогодні 11:59 Valeriy Ruchka 181 0
Моурінью святкує 57-річчя! ТОП-10 цитат "особливого"

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні легендарний тренер Жозе Моурінью святкує своє 57-річчя. Чемпіон підготував ТОП-10 найвідоміших і найскандальніших цитат "особливого".

"Будь ласка, не вважайте мене зарозумілим, але я чемпіон Європи, і, думаю, що я особливий"

"Якби я шукав легку роботу, то залишився б в Порту. Чудове блакитне крісло, перемога в Лізі Чемпіонів, Бог, а після Бога - я"

"Я не найкращий тренер у світі, але не думаю, що є хтось кращий за мене"

"Абрамович розлучається? Не все так погано. З хорошим адвокатом Ірина, його дружина, може урвати собі навіть Міхаеля Баллака"

"Ісус Христос теж подобався далеко не всім, що вже говорити про мене ... "

"Мене запитали, чи дивився я матч за участю Ювентуса. Я дивився його до гола Амаурі, а потім ми перестали стежити за розвитком подій, оскільки у нас були кальмари на вечерю".

"Коли я хочу почути розумну людину - я починаю говорити".

"Чому мене критикують мої колеги? Тому що добре знають, що наступного дня з'являться на перших сторінках газет. Для них це безкоштовна реклама".

"Арсен Венгер - фахівець з невдач, я - ні".

"Якби Роман Абрамович допомагав мені тренувати Челсі, ми б були на дні турнірної таблиці. Якби я допомагав йому в бізнесі, він давно б розорився".

Бонус

Коли журналісти повідомили Моурінью, що він посів високе дев'яте місце в списку найвпливовіших людей за версією авторитетного сайту AskMen, португалець запитав у відповідь:

"Яке місце зайняла моя дружина? Вона повинна бути як мінімум восьмою! А взагалі це безумство, так як я навіть у власному будинку не головний ... "

"Мотивація + амбіції + команда + дух = успіх". Ця формула з п'яти слів містилася в листах, які Моурінью розіслав всім футболістам Челсі, коли очолив клуб.

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