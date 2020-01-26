Сьогодні легендарний тренер Жозе Моурінью святкує своє 57-річчя. Чемпіон підготував ТОП-10 найвідоміших і найскандальніших цитат "особливого".

"Будь ласка, не вважайте мене зарозумілим, але я чемпіон Європи, і, думаю, що я особливий"

"Якби я шукав легку роботу, то залишився б в Порту. Чудове блакитне крісло, перемога в Лізі Чемпіонів, Бог, а після Бога - я"

"Я не найкращий тренер у світі, але не думаю, що є хтось кращий за мене"

"Абрамович розлучається? Не все так погано. З хорошим адвокатом Ірина, його дружина, може урвати собі навіть Міхаеля Баллака"

"Ісус Христос теж подобався далеко не всім, що вже говорити про мене ... "

"Мене запитали, чи дивився я матч за участю Ювентуса. Я дивився його до гола Амаурі, а потім ми перестали стежити за розвитком подій, оскільки у нас були кальмари на вечерю".

"Коли я хочу почути розумну людину - я починаю говорити".

"Чому мене критикують мої колеги? Тому що добре знають, що наступного дня з'являться на перших сторінках газет. Для них це безкоштовна реклама".

"Арсен Венгер - фахівець з невдач, я - ні".

"Якби Роман Абрамович допомагав мені тренувати Челсі, ми б були на дні турнірної таблиці. Якби я допомагав йому в бізнесі, він давно б розорився".