25 січня 1995 року Манчестер Юнайтед гостював у Крістал Пелас на Селхарст Парк. В одному з епізодів французький нападник отримав червону картку, а поки йшов з поля довелося терпіти образи з боку трибун.

Однак терпіння Короля Еріка підійшло до кінця після образ в сторону матері, після яких стався знаменитий стрибок в стилі кунг-фу в одного з фанатів.

On this day in 1995... Eric Cantona did this.pic.twitter.com/GewhglAPWp