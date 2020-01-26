26 січня Вейн Дуглас Грецкі святкує своє 59-річчя. Проте він лишається так само струнким і підтягнутим чоловіком, а його білозубій усмішці заздрять найзірковіші актори Голлівуду.

Протягом своєї кар’єри гравця він не просто переписав мало не всі рекорди Національної хокейної ліги (НХЛ) – а й зробив їх фактично недосяжними. Зрештою, він змінив уявлення світу про хокей, довівши, що ця гра може бути не просто лютим протистоянням "боксерів на ковзанах", а витонченим і дивовижним мистецтвом. Але всього цього ніколи б не було… якби не ненька Україна. Адже у найвеличнішого гравця в історії хокею Вейна Грецкі – глибоке українське коріння!

Перший контракт майбутній найвидатніший хокеїст ХХ ст. підписав у 16 років. Він був запрошений до клубу Всесвітньої хокейної асоціації Індіанаполіс Рейсерс. Пізніше грав за Едмонтон Ойлерс, Лос-Анджелес Кінгз, Нью-Йорк Рейнджерс…

За 21 рік виступів на льоду (1487 матчів) Вейн Грецькі побив фактично всі рекорди НХЛ (Національної хокейної ліги). На його рахунку 894 голи та 2 тис. 856 балів. Дев’ять разів він ставав володарем найпрестижніших в НХЛ призів (зокрема, Найціннішому гравцеві та Кращому бомбардиру).

У Кубку Стенлі провів 208 матчів, закинув 122 шайби. Чотирикратний (1984, 1985, 1987, 1988) володар і трикратний (1983, 1986, 1993) фіналіст Кубка Стенлі.

За видатний внесок у розвиток світового хокею у 1994 р. Вейн Грецькі удостоєний призу Лестер Патрік Трофі. Спортсмен також визнаний найкращим хокеїстом НХЛ усіх часів, увічнений в Хокейному залі Слави.

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