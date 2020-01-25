Джерело - Чемпіон.

Уже за кілька годин, український середньоваговик Іван Редкач вийде в ринг проти американця Денні Гарсії.

Незважаючи на 2 поразки в останніх чотирьох поєдинках (від Курта Трумена та Шона Портера), американець знаходиться у прекрасному віці та все ще є ТОП-боксером.

Американець на профі ринзі провів 37 поєдинків, у яких усього двічі програв. В активі Гарсії перемоги над справжніми легндами світового боксу: Еріком Моралесом (двічі), Запом Джудою та Аміром Ханом.

Згадуємо:

24 березня, 2012 року - переміг одностайним рішення суддів Еріка Моралеса

14 липня, 2012 року - здобув перемогу технічним нокаутом над Аміром Ханом

20 жовтня, 2012 року - нокаутував Еріка Моралеса в 4 раунді

27 квітня, 2013 року - переміг легендарного Запа Джуду одностайним рішенням суддів

Нагадаємо, букмекери майже не дають шансів Редкачу. Пряма трансляція поєдинку на Чемпіоні за посиланням.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua