 Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів

Сьогодні 18:56 Андрій Твердохліб 399 0
Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів

Джерело - Чемпіон.

Уже за кілька годин, український середньоваговик Іван Редкач вийде в ринг проти американця Денні Гарсії.

Незважаючи на 2 поразки в останніх чотирьох поєдинках (від Курта Трумена та Шона Портера), американець знаходиться у прекрасному віці та все ще є ТОП-боксером.

Американець на профі ринзі провів 37 поєдинків, у яких усього двічі програв. В активі Гарсії перемоги над справжніми легндами світового боксу: Еріком Моралесом (двічі), Запом Джудою та Аміром Ханом.

Згадуємо:

24 березня, 2012 року - переміг одностайним рішення суддів Еріка Моралеса

14 липня, 2012 року - здобув перемогу технічним нокаутом над Аміром Ханом

20 жовтня, 2012 року - нокаутував Еріка Моралеса в 4 раунді

27 квітня, 2013 року - переміг легендарного Запа Джуду одностайним рішенням суддів

Нагадаємо, букмекери майже не дають шансів Редкачу. Пряма трансляція поєдинку на Чемпіоні за посиланням.

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