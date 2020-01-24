Джерело - БТУ.

Сьогодні, 24 січня, Каролін Возняцкі програла в 3 колі Australian Open Онс Жабер і тим самим завершила свою видатну кар'єру.

У травні Возняцкі зіграє прощальний матч у Копенгагені з Сереною Вільямс.

Зірки тенісу записали відеозвернення до Кароліни.

Серена Вільямс: "Мені буде дуже важко без Каролін в турі, тому що вона моя найкраща подруга. Але я рада за неї і я знаю, що вона зробила все, що хотіла".

Ешлі Барті: "Ти була відмінною спортсменкою і кращою у своїй справі. Спасибі за проведений час поза кортом і спасибі за уроки, які ти мені дала на корті. Бажаю вам з Девідом насолодитися новою сторінкою у вашому житті. Ти - справжня легенда і справжня чемпіонка в цьому виді спорту".

Роджер Федерер: "Вітаю тебе з прекрасною кар'єрою, Каролін. Я був дуже радий за тебе, коли ти виграла Australian Open і піднялася на перше місце в рейтингу. Це вершина в нашому виді спорту і ти всього цього досягла. Ти завжди посміхалася і мені подобалося дивитися твою гру. Усі будуть за тобою нудьгувати, і я бажаю тобі всього самого найкращого. і, звичайно, спасибі тобі за все, що ти зробила для тенісу".

Еліна Світоліна: "З Кароліною у нас було багато складних матчів, особливо один із них в Сінгапурі. Тоді мені потрібно було виграти усього один сет, але Каролін не віддала мені його без бою. Вона великий боєць і завжди показувала це на корті. Вітаю тебе із завершенням кар'єри".

Новак Джокович: "Я не знаю, як попрощатися з тобою, адже цей момент підходить все ближче і ближче. Ми дуже давно знайомі. Ми довго жили в одних і тих же місцях, я бачив, як ти робила пробіжку на вулиці, прогулювалася з собаками. Ти фантастична дівчина і зробила дуже багато для тенісу. Ця гра буде за тобою нудьгувати. Також бажаю тобі і твоєму чоловікові щасливого спільного життя".

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