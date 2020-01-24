 Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Гірн назвав дату бою Усик – Чісора
Сьогодні 11:33 1917
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя
Сьогодні 11:11 2936
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод
Сьогодні 10:47 418
Бєсєдін провалив допінг-тест через помилку лікаря
Сьогодні 10:37 2479
Чемпіонський бій Постола скасували
Сьогодні 10:01 1176
Герман Зонін: Я штрафував і Сабо, і Фоменка
Сьогодні 09:51 688
Арсенал оголосив умови трансферу Матвієнка
Сьогодні 09:41 1191
Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу індивідуальну гонку у Поклюці
Сьогодні 08:45 886 1
Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола Australian Open. LIVE
Сьогодні 00:31 1077 1
Хімік зазнав четвертої поразки у груповому етапі Ліги чемпіонів
Вчора 21:40 334
Блоги
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:38 402
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:10 1049
Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України
Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:24 1015
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:11 2923
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:47 412
Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1
Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1 Valeriy Ruchka
Вчора 23:06 241
Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував
Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував Valeriy Ruchka
Вчора 22:20 855
Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open
Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open Valeriy Ruchka
Вчора 14:02 395
Дербі в студентській баскетбольній лізі закінчилося масовою бійкою
Дербі в студентській баскетбольній лізі закінчилося масовою бійкою Valeriy Ruchka
Вчора 10:13 341
"Рука Бога". Мбаппе у півфіналі Кубка французької ліги повторив витівку Марадони
"Рука Бога". Мбаппе у півфіналі Кубка французької ліги повторив витівку Марадони Valeriy Ruchka
Вчора 09:43 1292
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:54 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 324613
13:45 Футбол Динамо поверне Родрігеса у Японію 748
13:30 Футбол Зоря підсилилась чорногорським нападником 991
13:17 Футбол Десна підписала гравця збірної Естонії 119
13:02 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція змішаної естафети у Поклюці. LIVE 172
12:58 Баскетбол Ягупова допомогла Фенербахче вийти в чвертьфінал Євроліги 366
12:57 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція одиночної змішаної естефети у Поклюці. LIVE 112
12:39 Футбол Реал узгодив трансфер нападника Малаги 296
12:38 Блог Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі 414
12:35 Футбол Динамо - Хайдук: онлайн-трансляція контрольного матчу 157
12:25 Футбол Карпати звинуватили президента Руху у провальному голосуванні за долю клубу 285
12:13 Хокей. УХЛ Кременчук розгромив Динамо, Білий Барс сенсаційно обіграв Донбас. Огляд 30-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч 179
12:11 Баскетбол Лейкерс обіграли Нетс, перемоги Вашингтона та Далласа. Результати матчів НБА 109
12:10 Блог Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони 1062
11:59 Футбол Ребров: Найтехнічнишим гравцем у Динамо 90-х був Белькевич 454
11:58 Футбол Леонеса - Атлетіко 2:1. Огляд матчу 183
11:50 Теніс 15-річна американка розібралася із Осакою на Australian Open 416
11:33 Бокс Гірн назвав дату бою Усик – Чісора 1917
11:24 Блог Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України 1028
11:15 Теніс Ястремська та Бондаренко покинули парний турнір Australian Open 128
11:11 Блог Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя 2936
10:53 Бокс Джошуа хоче битися із Усиком на Вемблі 763
10:47 Блог Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод 418
10:37 Теніс Світоліна зіграє з Мугурусою на корті Рода Лейвера 301
10:37 Футбол Бєсєдін провалив допінг-тест через помилку лікаря 2479

Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі

Сьогодні 12:38 Андрій Твердохліб 414 0
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі

Джерело - БТУ.

Сьогодні, 24 січня, Каролін Возняцкі програла в 3 колі Australian Open Онс Жабер і тим самим завершила свою видатну кар'єру.

У травні Возняцкі зіграє прощальний матч у Копенгагені з Сереною Вільямс.

Зірки тенісу записали відеозвернення до Кароліни.

Серена Вільямс: "Мені буде дуже важко без Каролін в турі, тому що вона моя найкраща подруга. Але я рада за неї і я знаю, що вона зробила все, що хотіла".

Ешлі Барті: "Ти була відмінною спортсменкою і кращою у своїй справі. Спасибі за проведений час поза кортом і спасибі за уроки, які ти мені дала на корті. Бажаю вам з Девідом насолодитися новою сторінкою у вашому житті. Ти - справжня легенда і справжня чемпіонка в цьому виді спорту".

Роджер Федерер: "Вітаю тебе з прекрасною кар'єрою, Каролін. Я був дуже радий за тебе, коли ти виграла Australian Open і піднялася на перше місце в рейтингу. Це вершина в нашому виді спорту і ти всього цього досягла. Ти завжди посміхалася і мені подобалося дивитися твою гру. Усі будуть за тобою нудьгувати, і я бажаю тобі всього самого найкращого. і, звичайно, спасибі тобі за все, що ти зробила для тенісу".

Еліна Світоліна: "З Кароліною у нас було багато складних матчів, особливо один із них в Сінгапурі. Тоді мені потрібно було виграти усього один сет, але Каролін не віддала мені його без бою. Вона великий боєць і завжди показувала це на корті. Вітаю тебе із завершенням кар'єри".

Новак Джокович: "Я не знаю, як попрощатися з тобою, адже цей момент підходить все ближче і ближче. Ми дуже давно знайомі. Ми довго жили в одних і тих же місцях, я бачив, як ти робила пробіжку на вулиці, прогулювалася з собаками. Ти фантастична дівчина і зробила дуже багато для тенісу. Ця гра буде за тобою нудьгувати. Також бажаю тобі і твоєму чоловікові щасливого спільного життя".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()