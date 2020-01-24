Джерело - Чемпіон.

Дружина футболіста Олександрії Валерія Лучкевича Ганна на відпочинку на Мальдівах зробила досить відверте фото.

"Якщо не брати до уваги мене, то можна побачити прапор України", - написала дівчина в своєму Instagram.

Ви теж розгледіли прапор?

Також у коментарях Ганна зауважила, що усі пікантні фото публікує лише з дозволу чоловіка.

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