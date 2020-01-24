Джерело - Чемпіон.
Дружина футболіста Олександрії Валерія Лучкевича Ганна на відпочинку на Мальдівах зробила досить відверте фото.
"Якщо не брати до уваги мене, то можна побачити прапор України", - написала дівчина в своєму Instagram.
Ви теж розгледіли прапор?
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Если не брать во внимание меня , то можно увидеть флаг Украины 🇺🇦✅😏🙌🏼 . . . #travel #travelphotography #travelblog #maldives #maldivesislands #bestvocations #chill #maldivesphotography #followmeto #folow4folow #likeforlikes #annet_kruzo #мальдивы #путешествие #идеидляфото #мирмоимиглазами
Також у коментарях Ганна зауважила, що усі пікантні фото публікує лише з дозволу чоловіка.
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