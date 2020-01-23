Джерело - Чемпіон.
Нік Кірьос в другому раунді Australian Open обіграв Жіля Сімона (6:4, 6:2, 4:6, 7:5) і під час матчу отримав попередження за занадто довгу підготовку до подачі.
Це не сподобалося скандальному австралійцю, і він спародіював Рафаеля Надаля, натякнувши на те, що іспанцеві часто пробачаються аналогічні порушення. У судді пародія на Надаля викликала посмішку.
🤦♂️(🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/s9scAWS5sj— doublefault28 (@doublefault28) January 23, 2020
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