Джерело - Чемпіон.

Студентське дербі між Канзас Стейт Вайлдкетс і Канзас Джейхокс, яке відбулося в рамках чемпіонату NCAA Division I, завершилося масовою бійкою.

В кінці гри баскетболіст Джейхокс Сільвіо де Соуза поставив супернику жорсткий блок. Після цього де Соуза підійшов до суперника і сказав йому, мабуть, щось образливе. Гравці одразу відреагували на неспортивну поведінку де Соузи і зав'язалася бійка.

В ході бійки де Соуза навіть підняв над собою стілець, але йому не дали ним вдарити нікого.

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