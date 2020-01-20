Джерело - Чемпіон.

Під час поєдинку Червоної групи третього за силою дивізіону Туреччини між Ушакспором і Велімешеспором (2:0) стався дивний епізод.

У самій кінцівці зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота господарів. Воротар відбив удар, але на думку судді зробив це неправильно і був попереджений жовтою карткою.

Під час другого пробиття кіпер також витягнув 11-метровий, але, на своє розчарування, отримав другу жовту за аналогічне порушення.

Однак фортуна була на боці Ушакспора, адже в ворота став захисник, який також парирував удар.

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