Джерело - Чемпіон.

Під час матчу 20-го туру чемпіонату Італії з футболу між Ювентусом і Пармою сталася досить дивна ситуація.

На 58-й хвилині форвард туринської команди Кріштіану Роналду забив другий м'яч у ворота гостей. Святкувати гол португальський нападник побіг з одноклубником Пауло Дібалою, який віддав йому в цьому епізоді гольову передачу. В один з моментів Роналду несподівано повернув голову до аргентинця і поцілував його.

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