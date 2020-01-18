Легендарна атака Валі Семеренко в двобої з росіянкою

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 січня, свій день народження святкують уславлені українські біатлоністки Валя та Віта Семеренко.

Саме час згадати перше золото Валі на етапах Кубку світу. У 2015 році в гонці переслідування в Ансі Валентина продемонструвала просто шалену атаку на росіянку Старих і виграла гонку.

Нагадаємо, напередодні збірна України, у складі якої були сестри, посіла 6 сходинку в естафеті на 5 етапі КС у Рупольдингу.

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