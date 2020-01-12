Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи

Джерело - Чемпіон.
У 20 турі чемпіонату Франції Брест на виїзді переміг Тулузу (2:5).
Окрім великого рахунку, гра запам'яталася двома неймовірними голами Бреста.
На 72-й хвилині, за рахунку 2:2, нападник гостей Гаетан Шарбоньє відзначився у стилі Ібрагімовича:
Zlatan Charbonnier para o 2 x 2 do Brest contra o Toulouse pic.twitter.com/sNbCSoyZVE— Renato (@rgomesrodrigues) January 11, 2020
А за 7 хвилин Мбок відправив м'яч у дев'ятку з 32 метрів:
Outro golaço do Brest contra o TFC pic.twitter.com/sfPhITnjSm— Renato (@rgomesrodrigues) January 11, 2020
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