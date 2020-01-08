Один з топових українських тренерів Роман Григорчук не давав великих інтерв'ю майже 2 роки. Але для Михайла Співаковського і Сергія Болотнікова він зробив виключення і навіть запросив їх у свій дім в Одесі. Астана, Габала, Чорноморець, варіанти з Динамо, Дніпром, Карпатами, збірною України та російськими клубами — журналісти розпитали у Григорчука про все.

Таймінг випуску

01:40 — Григорчук поки що залишається в Астані. Але у нього є кілька вимог

08:43 — Чому Григорчук 4 місяці не був тренером Астани

11:24 — Григорчук розповідає про свій дім та кабінет

16:43 — Чому він покинув Габалу

19:51 — Скільки Григорчук заробляв в Азербайджані

22:09 — Навіщо він масово віз українців в Габалу

26:08 — Григорчук розповідає про свою дружину-спортсменку, дочку і сина

31:27 — Чому українські тренери непотрібні в Європі

38:37 — Григорчук міг працювати в Росії, але категорично відмовляється

40:06 — Чому він не очолив Дніпро і Карпати

44:21 — Чи були пропозиції з Динамо

50:34 — Григорчук готовий очолити збірну України

52:59 — Роман Йосипович розповідає про свій принцип завжди казати правду, ставлення до різних релігій і заняття музикою

56:56 — Кого Григорчук взяв би з УПЛ у свою команду і в який футбол хоче грати

1.02:28 — Григорчук пробачив Чорноморцю понад 50 тисяч євро боргів

1.04:18 — Про Клімова, Керницького, пошуки справжніх талантів і тренерські принципи

1.15:05 — Що Григорчук сказав Рамосу під час їхньої легендарної сутички

1.16:59 — Подарунок від Григорчука підписникам ТаТоТаке

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