Про біатлоністів у Сочі, Динамо та Шевченка. Як Зеленський і компанія висміювали український спорт

Володимир Зеленський і його партія Слуга народу зараз є ключовими постатями в українській політиці. Раніше ж ми знали теперішнього главу держави як лідера студії "95 квартал". Гумористи часто висміювали не тільки українську мову, традиції та державу вцілому. Діставалося і спортсменам.

2006 рік, Динамо потрапляє у яскраву групу Ліги чемпіонів із Реалом, Ліоном і румунською Стяуа, і не менш яскраво її провалює. Останнє місце киян у групі тоді піддалося нещадній критиці. Не залишився осторонь і Зеленський із "Кварталом", коли особливо дісталося Олександру Шовковському.

До речі, через декілька років цією ж піснею (з Реалом та Ліоном) студія вирішила потролити й збірну України після невдач у відборах на Євро-2008 і ЧС-2010. Але повторно тема була вже далеко не такою.

Найбільше зі збірної України дісталося, напевно, Андрію Шевченку. Однак не за сам футбол, а за коротку політичну кар'єру в партії Наталії Королевської Україна — Вперед (перед виборами в 2012 році). Жорсткий тролінг Шеви в образі "класичного спортсмена, який читає із листка" (та ще й у виконанні лисого Євгена Кошового).

Євро-2012 запам'яталося українцям не тільки досить яскравим виступом збірної на ЧЄ і загалом чемпіонатом, а й фактором Олега Блохіна. Крім того, що одіозний тренер видавав перл за перлом біля керма збірної, його донька Ірина потрапила до складу провідної спортивної передачі "Великий футбол". Це було епічно і заслужено відбилося у творчості Зеленського.

Блохіна Квартал 95, напевно, любив по-особливому, присвятивши йому увесь епізод (та ще й в ролі спартанського покровителя). Але це вже інша історія, за мотивами "легендарної" роботи Олега Володимировича в Динамо із його "камон, плей" і "будемо розбиратися".

І ще такий бонус Олегу Володимировичу

Звичайно ж, куди ж без нього — Артема Мілевського.

Ну і на останок. Настанови українським біатлоністам перед Олімпіадою в Сочі.

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